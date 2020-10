Podcast: Wie ein Kinojahrzehnt in nur einem Jahr komplett zerstört wurde | Folge 25

Eine neue Folge Podcast: Dass während Corona auch noch Überraschungen in der Filmwelt passieren, zeigen nicht nur Constantin Film, sondern auch Sacha Baron Cohen. Denn der Schauspieler drehte still und heimlich einen zweiten Teil von Borat. Dazu kommt der kleine Spider-Man-Aufreger der vergangenen Wochen. Denn in der Remastered-Version von Marvel’s Spider-Man sorgte das neue Gesicht von Peter Parker für großes Aufsehen. Wie schlimm es wirklich ist, hört ihr in der neusten Folge von Bis zur Glotze.

Podcast über das Corona-Kinojahr, Borat 2 und Spider-Man: Miles Morales | Folge 25

Nachdem Insomniac Games Spider-Man vor gut 2 Jahren die Kritiker auf der PlayStation 4 fast restlos begeistern konnte, steht mit Spider-Man: Miles Morales nun der Standalone DLC des dynamischen Abenteuers für die PlayStation 5 in den Startlöchern. Bevor es zum Launch der Heimkonsole allerdings losgehen kann, meldet sich nun das US-amerikanische Studio noch einmal zu den technischen Gegebenheiten zu Wort.

So enthüllte Gamenformer in einem aktuellen Beitrag die technische Grundlage des Helden-Abenteuers. Demnach können Spieler im Spin-Off auf zwei verschiedene Modi zurückgreifen: Im Performance Modus wird eine dynamischen 4K Auflösung sowie eine Framrate von 60 fps erreicht. Zusätzlich lässt sich zum Fidelity Mode wechseln. Dieser bietet hingegen eine 4K Auflösung bei einer Framrate von 30fps. Hierzu können ebenfalls jederzeit Raytracing-Elemente hinzugeschaltet werden.

Die aktuelle Folge:

Moderation: Maarten Cherek

Redaktion der Sendung: Lukas Hesselmann

