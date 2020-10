The Unexpected Quest – Warcraft 3 trifft Die Siedler

Vor Kurzem veröffentlichte PQube die ersten Kapitel ihres neuen Abenteuerspiels The Unexpected Quest als Prolog kostenlos auf Steam. So könnt ihr vorab bereits testen ob der Mix aus Abenteuer und Strategie und Management, eingebettet in einer mittelalterlichen Fantasy-Umgebung das Richtige für euch ist.

Was erwartet euch in The Unexpected Quest?

In dem neuen Indietitel, bei dem sich die Entwickler besonders von Klassikern wie Warcraft 3 und Die Siedler inspirieren ließen, gilt es vor allem Quests zu erledigen, nach Schätzen zu jagen und die eigenen Ressourcen zu verwalten während ihr euch ein neues Zuhause aufbaut. Dabei kreuzen die seltsamsten Kreaturen euren Weg. Einige sind euch freundlich gesinnt, andere wiederum gelüstet es nach eurem Fleisch. Ihr erkundet undurchdringliche Wälder, stinkende Sümpfe und schneebedeckte Berggipfel. Dabei solltet ihr alles einsammeln, was nicht niet- und nagelfest ist, denn um zu expandieren sind die richtigen Materialien, sowie Vorräte im Überfluss unabdinglich. Auf euren Reisen werdet ihr immer wieder auf abgelegene Dörfer und deren Bewohner stoßen, welche besondere Quests für euch bereit halten. Solltet ihr auf dem diplomatischen Weg in eine Sackgasse geraten, habt ihr stets die Möglichkeit die Konflikte mit Schwert und Schild auszutragen. Dabei stehen euch erfahrene Soldaten zur Seite, vorausgesetzt ihr habt die Mittel sie zu bezahlen. Sollten euch Nahrung oder Material ausgehen, so könnt ihr euch mit magischen Gegenständen und Tränken Abhilfe schaffen. Diese könnt ihr auf vielen verschiedenen Wegen erhalten, beispielsweise als Belohnung für abgeschlossene Quests oder als Beute aus einer geplünderten Schatztruhe.

Quelle: PQube