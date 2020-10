Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 42.2020

Diese Woche ist unsere Releasevorschau extrem vollgepackt. Wenn es im Oktober draußen etwas kälter wird, setzen Entwickler und Publisher anscheinend darauf, dass man gerne öfter mal drinnen sitzt und eine Runde zockt. Da die Liste etwas länger ist, verplempern wir wohl lieber keine Zeit und legen los.

Ein ganzer Haufen Spiele in unserer Releasevorschau

Little Witch Academia VR Broom Racing (Oculus Quest, PC, Playstation 4) – 13, Oktober

Basierend auf dem Anime könnt ihr mit den jungen Hexen aus der Serie auf eurem Besen in VR durch die Gegend brausen. Dabei gestaltet ihr eure eigenen Besen und liefert euch mit ihnen spannende Rennen. Fans des Anime werden ihre Freude daran haben.

Torchlight III (Xbox One, PC, Playstation 4, Switch) – 13. Oktober

Bereits seit Juni diesen Jahres befindet sich dieses Spiel im Early Access und war vor allem zu Beginn aufgrund massiver Serverprobleme und Onlinezwang eine Vollkatastrophe. Nun erscheint die Vollversion und es bleibt abzuwarten, ob in der Zwischenzeit die Probleme zufriedenstellend gelöst wurden.

G.I. Joe: Operation Blackout (Playstation 4, Xbox One, PC, Switch) – 13. Oktober

Die G.I. Joe-Comicreihe hat viele Fans, film- und spieletechnisch ist diese Fangruppe allerdings bislang eher mittelmäßig versorgt worden. Ob dieser 3rd Person Action-Titel daran etwas ändern kann ist fraglich.

Prinny 1-2: Exploded and Reloaded (Switch) – 13. Oktober

Die Prinnies sind los. Die kleinen Pinguinkreaturen aus der Disgea-Reihe sind zurück in einer kleinen Collection, die euch die beiden Teile dieses damals nur für die PSP veröffentlichten 2D Jump’n’Run-Abenteuers erleben lässt und das sogar mit komplett neuen Inhalten.

Robotics;Notes Elite (PC, Playstation 4, Switch) – 13. Oktober

Das Visual Novel Adventure Robotics;Notes wird mit dieser Elite-Version komplett neu aufgelegt.

Partisans 1941 (PC) – 14. Oktober

Dieses im zweiten Weltkrieg angesetzte Spiel kombiniert Echtzeit-Strategie und Stealth mit Squad-basierter Action und Basen- und Ressourcen-Management.

Space Crew (PC, Playstation 4, Xbox One, Switch) – 15. Oktober

Wagt eine Reise ins Weltall in diesem Indiespiel von den Bomber Crew-Machern. Steuert euer Raumschiff, kommandiert eure Crew und wehrt euch gegen fiese Aliens.

This is the Zodiac Speaking (PC, Playstation 4, Xbox One, Switch) – 15. Oktober

Ein First Person-Thriller, der in den 1970er Jahren spielt und sich grob an der wahren Geschichte des Zodiac-Serienkillers aus den USA orientiert.

Age of Empires III – Definitive Edition (PC) – 15. Oktober

Die Definitve Edition dieses Strategie-Klassikers kommt mit überarbeiteter Grafik, neuer verbesserter Audioqualität und allen erhältlichen Erweiterungen und Spielmodi.

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice (PC) – 15. Oktober

Lustmolch Larry ist mal wieder am Start und sucht auch in diesem Point’n’Click Adventure nach der ultimativen, sexuellen Erleuchtung.

Cake Bash (Stadia, Xbox One, Playstation 4, PC) – 15. Oktober

Hier haut ihr euch in Form von kleinen, leckeren Süßigkeiten gegenseitig auf die Mütze und müsst dabei auch so Sachen wie Taubenscheiße ausweichen. Indiespiele werden anscheinend immer ausgefallener…

Mesmer (PC) – 16. Oktober

Mesmer ist ein strategisches Spiel der etwas anderen Art bei dem es darum geht, eine Revolution anzuzetteln.

Ghost of Tsushima: Legends (Playstation 4) – 16. Oktober

Ein Vier Spieler-Koop-Modus für das erfolgreiche Samurai-Abenteuer, den ihr euch kostenlos herunterladen könnt, solltet ihr das Hauptspiel besitzen.

Mario Kart Live: Home Circuit (Switch) – 16. Oktober

Das etwas andere Mario Kart-Erlebnis. Hier baut ihr eure Strecken im Wohnzimmer auf und fahrt diese mit einem ferngesteuerten Spielzeugauto ab, während die Strecke und das Gameplay auf eurer Switch stattfindet.

Crown Trick (PC, Switch) – 16. Oktober

Ein taktisches Roguelike-RPG mit einem einzigartigen, handgezeichneten Look.

NHL 21 (Playstation 4, Xbox One) – 16. Oktober

Die Riege der jährlich erscheinenden EA-Sportspiele ist natürlich ohne Eishockey nicht komplett, also erscheint in dieser Woche der diesjährige NHL-Vertreter.

Auquanox: Deep Descent (PC, Xbox One, Playstation 4) – 16. Oktober

In der Aquanox-Reihe setzt ihr euch in ein Uboot und erkundet die hiesigen Gewässer. Dabei liefert ihr euch actionlastige Feuergefechte mit gegnerischen Booten.

Little Big Workshop (PC) – 17. Oktober

Sachen wollen hergestellt werden und darum gründet ihr eure eigene Fabrik. Ihr müsst sowohl eure Mitarbeiter als auch Arbeitsstationen und Maschinen verwalten, um einen größtmöglichen Produktionserfolg zu sichern.

Und, haben wir zuviel versprochen? Die Releasevorschau war diese Woche ziemlich vollgestopft, nicht wahr? Werdet ihr einen oder mehrere dieser Titel zocken?