Ghost of Tsushima – Entwickler versprechen 60 FPS auf der PlayStation 5

Wenn ihr Ghost of Tsushima noch nicht gespielt habt, dürfte die PlayStation 5 die ideale Plattform sein, um den Titel nachzuholen. Denn wie die Entwickler Sucker Punch bekannt gegeben haben, wird ihr Titel auf der neuen Konsole mit butterweichen 60 FPS aufwarten können – dem Boost Mode sei Dank.

Das Open World-Samurai-Abenteuer von Sucker Punch gilt als einer der letzten großen Exklusivtitel der PS4-Ära. Vor kurzem wurde allerdings bekannt, dass das Epos auch den Sprung in die nächste Generation schafft und auf der PlayStation 5 spielbar sein wird. Dabei wird der Titel nicht nur dank der Abwärtskompatibilität vorhanden sein, sondern auch maßgeblich von der Rechenpower der neuen Konsole profitieren. Mit dem Boost Mode versprechen die Entwickler satte 60 FPS und deutlich kürzere Ladezeiten:

Darüber hinaus werdet ihr in der Lage sein eure PS4-Spielstände nahtlos auf die PS5 zu übertragen. Dadurch könnt ihr euer begonnenes Abenteuer entspannt – und in besserer Qualität – auf euer neuen Heimkonsole genießen. Laut unserer Yvonne lohnt sich ein Blick in das Japan-Epos. Solltet ihr also diesen großartigen Abschluss der PlayStation 4-Ära verpasst haben, raten wir euch dringend dies nachzuholen. Ab dem 16. Oktober könnt ihr dies sogar zusammen mit einem Freund in Angriff nehmen. Zu diesem Zeitpunkt erscheint nämlich das offizielle Koop-Update für Tsushima!

Ghosts of Tsushima erschien am 17. Juli 2020 exklusiv für die PlayStation 4.

#GhostOfTsushima will be playable on PS5 on day one via backward compatibility, and you'll be able to transfer your save from PS4 to pick up where you left off!

