Baldur’s Gate 3 – Deshalb lest ihr besser die AGB

Baldur’s Gate 3 ging erst vor kurzem in die Early Access Phase und ist bereits in aller Munde. Nun sorgen die AGB des Spieles für Aufruhr bei den Spielern.

Für Baldur’s Gate 3 müsst ihr ein Gedicht vortragen!

Kaum einer liest heutzutage noch AGB, jedoch schadet es nicht, mal einen genaueren Blick darauf zu werfen. Larian Studios hat sich da einen kleinen Scherz mit der Community erlaubt und die dürfen die Suppe jetzt auslöffeln. Denn in den AGB steht geschrieben, dass ihr eine kleine Aufzeichnung von euch einschicken müsst, in der ihr eine kleine Performance aufführen müsst.

Ob ihr nun Gesang, ein Song, ein Text, ein Gedicht oder ein Ausdruckstanz, der euer Interesse an den Forgotten Realms einreicht, bleibt dabei euch überlassen. Wer aber nicht in den ersten drei Wintern, nachdem dieser Pakt getroffen wurde, den Vertrag erfüllt, der verliert Ehre und Reichtum. Außerdem wird ihm die Schmach der “Guild of Great Genius” zuteil. Larian Studios bekommt zudem das Recht, die Aufnahmen auf ihren sozialen Netzwerken zu teilen. Natürlich ist dies nur ein kleiner Spaß, den sich die Entwickler hier erlaubt haben und zeigt wieder einmal, dass sich nur wenige für die AGB interessieren. Wir sind aber mal gespannt, welche kuriosen Einsendungen die Entwickler nun bekommen. Hier geht’s zu mehr News!

Quelle: reddit