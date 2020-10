SEGA – Großer Steam-Sale zum 60. Geburtstag

SEGA wird 60 Jahre alt. Natürlich hat die 1940 gegründete Firma nicht immer Videospiele gemacht, sondern zu Beginn hauptsächlich Münz- und Arcade-Automaten produziert. Und natürlich erschufen sie mit Sonic wohl eines der bekanntesten Videospielmaskottchens aller Zeiten. Zur Feier des Jubiläums gibt es nun auf Steam einen Sale, bei dem Spiele aus dem Hause SErvice GAmes mit bis zu 75% Rabatt angeboten werden. Ein Spiel darf zudem völlig umsonst gespielt werden.

SEGA schenkt euch Sonic the Hedgehog 2

Auf der speziellen 60th Anniversary-Seite auf Steam werden auch allerlei Titel angeboten. Sonic hat natürlich einen eigenen Block mit vielen Spielen, andere Titel sind zum Beispiel Company of Heroes, welches ihr für 1 € kaufen könnt, oder Titel wie Catherine, Bayonetta und Persona 4 Golden. Außerdem ist Total War: Warhammer II an diesem Wochenende kostenlos spielbar. Dies gilt noch 2 Tage, also auch etwas über das Wochenende hinaus.

Wenn ihr ein Fan des blauen Igels seid, dann könnt ihr Sonic the Hedgehog 2 kostenlos spielen, denn das Spiel wird auf der Angebotsseite verschenkt. Andere Sonicspiele mit bis zu 75% Rabatt sind Sonic Mania, Sonic Forces und Sonic Racing. Natürlich sind auch noch viele weiteren, älteren Titel mit an Bord.

Wir gratulieren natürlich auch zum 60. Geburtstag des Publishers.

Quelle: Steam