The Medium – Horrorspiel erscheint Anfang Dezember für Xbox Series X/S

Entwickler Bloober Team wird ihr neustes Projekt The Medium bereits Anfang Dezember für Microsofts Next-Gen-Konsolen veröffentlichen.

The Medium startet Anfang Dezember

Bloober Teams neustes Psycho-Horror-Abenteuer The Medium hat nun endlich auch einen finalen Releasetermin spendiert bekommen. Wie das Unternehmen unlängst bekannt gab, wird man den Titel bereits am 10. Dezember für Xbox Series X und S veröffentlichen. Parallel folgt auch ein Release für den PC via Steam und dem Epic Game Store.

Im gleichen Atemzug hat die Spieleschmiede den Vorbestellerzeitraum gestartet. Auf den Xbox-Plattformen schlägt das Horrorspiel mit etwa 50 Euro zu Buche, während ihr auf dem PC rund 42 Euro zahlen dürft. Über Steam gibt es aktuell zudem einen 10 Prozent Rabatt obendrauf.

“Entdecke ein dunkles Geheimnis, das nur ein Medium lösen kann. Erforsche gleichzeitig die reale und die Geisterwelt. Setze deine medialen Fähigkeiten ein, um Rätsel zu lösen, die beide Welten umspannen, tief verstörende Geheimnisse aufzudecken und Begegnungen mit dem Höllenschlund zu überleben – einem aus einer unaussprechlichen Tragödie geborenen Monster.”

The Medium macht Gebrauch von dem sogenannten Dual-Reality-Gameplay, welches Spielern den Wechsel zwischen Realität und einer Art Geisterwelt ermöglicht. Inspiriert wurde das Spiel dabei vom Künstler Zdzisław Beksiński sowie Konamis Silent-Hill-Franchise. Der Original-Soundtrack stammt aus der Feder der populären Komponisten Arkadiusz Reikowski und Akira Yamaoka.

