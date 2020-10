Mortal Kombat 11 Ultimate – Und noch eine Version im Anmarsch

Mit Mortal Kombat 11 Ultimate kommt eine weitere Version des Spieles auf den Markt. Die ultimative MK Erfahrung erscheint noch diesen November.

Mortal Kombat 11 Ultimate auch für die Next-Gen!

Die Ultimate-Edition des Prüglers wird sowohl für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC und Stadia, als auch für PlayStation 5 und die Xbox Series X|S erscheinen. Am 17. November soll das Spiel weltweit auf den Markt kommen und eine Menge Inhalt bieten. Das Spiel kann jetzt schon für 59,99 Euro vorbestellt werden und digitale Vorbesteller haben noch einen weiteren Vorteil. Wer sich die digitale Version des Spieles bestellt, erhält sofortigen Zugriff auf das Hauptspiel, sowie auf das Kombat-Pack 1 und die MK 11: Aftermath-Erweiterung.

Aber was hat die Version noch alles im Ärmel? Nun, neben den zwei Story-Kampagnen, wird man Zugriff auf beide Kombat-Packs haben, sowie auf die Aftermath-Erweiterung. Zudem gibt es ein gratis Upgrade auf die Next-Gen Konsolen, wenn man sich für die PS4 oder Xbox One Variante entschieden hat. Das Spiel verfügt zudem noch über eine Crossplay-Unterstützung, die auch zwischen der alten und neuen Konsolen-Generation funktioniert. Bei einigen ausgewählten Händler bekommt ihr außerdem zum Start das Skin-Pack „Zeitkrieger“ mit drei neuen Varianten von Charakter-Skins, darunter „Dark Web“ Noob Saibot, „HCF“ (Halt and Catch Fire) Liu Kang und „Blutmond“-Skarlet.

Quelle: Warner Bros. Games via Pressemeldung