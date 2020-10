Halo Infinite – So sieht euer Spartan im Multiplayer aus

Halo Infinite gilt nach wie vor als einer der heiß erwarteten Titel für die Xbox Series X und S. Nur ist es leider still um den Master Chief geworden, nachdem die Veröffentlichung seines neuesten Abenteuers in das Jahr 2021 verschoben wurde. Insbesondere über den Free-to-Play-Multiplayer von Infinite wissen wir bis dato kaum etwas – bis auf ein kleines Detail.

Multiplayer-Look von Halo Infinite

Seit die Entwickler von 343 Industries den Release von Infinite ins Jahr 2021 schieben mussten, halten sie sich mit größeren Updates zurück. Besonders zum Multiplayer des Spiels wissen wir bislang nur wenig, abseits dessen Free-to-Play-Auslagerung aus dem Hauptspiel. Keine Spielmodi, keine Karten, nichts, nada, niente.

Im Rahmen des jüngsten Halo Waypoint Updates enthüllte 343 Industries nun endlich ein kleines Detail: Die Mark VII Mjölnir Rüstung, die ihr im Mehrspieler-Modus tragen werdet. Zwar handelt es sich dabei lediglich um ein recht grob gerendertes Modell, die generelle Marschrichtung ist jedoch klar. Der neue Anzug sieht modernisiert aus, ohne dabei vergessen zu lassen, dass es sich um einen Spartaner handelt. Unter diesen Zeilen könnt ihr euch selbst von der Mark VII Rüstung überzeugen. So oder so ähnlich dürften die Spartaner aussehen, die ihr in Mehrspieler Schlachten jagen werdet – oder gejagt werdet.

Dieses Renderbild ist tatsächlich das Erste seiner Art, da wir bislang nur Konzeptzeichnungen der neuen Mehrspieler-Charakterdesigns gesehen haben. Halo Infinite sollte einst zum Launch der neuen Xbox erscheinen. Doch aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und einigen internen Fehlentscheidungen wurde die Veröffentlichung des Titels auf 2021 verschoben.

Quelle: halowaypoint.com