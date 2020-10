Pikmin 3 Deluxe – Demo für Nintendo Switch erschienen

Auf ein gänzlich neues Abenteuer mit Captain Olimar und seinen Kumpanen müssen wir wohl noch etwas länger warten. Dafür aber können wir schon bald Pikmin 3 in der Deluxe-Version auf der Nintendo Switch spielen. Das ursprünglich für Wii U erschienene Spiel bekommt zudem eine Demo spendiert, welche ihr ab sofort herunterladen könnt.

Demo von Pikmin 3 Deluxe gewährt euch einen tiefen Einblick in das finale Spiel

Das Spiel rund um die kleinen, kuriosen Helferlein kann nun kostenlos angespielt werden. Die Demo könnt ihr online herunterladen und auch diverse Modi ausprobieren. In der Demo habt ihr Zugriff auf den Story-Modus, sowie den Missions-Modus. Diese spielt ihr entweder solo, oder koop mit einem Freund. Den darin erreichten Spielfortschritt übernehmt ihr auf Wunsch sogar in das Hauptspiel. Die Deluxe-Edition des dritten Teils wird auch einige Neuerungen gegenüber dem Original enthalten.

So enthält es einen neuen Prolog und Epilog mit Olimar und Louie. Zudem visiert ihr auf der Switch eure Gegner und Objekte nun noch präziser an. Obendrein wartet ein neuer Schwierigkeitsmodus auf die Profis unter euch. Der Ultra-Motivier-Modus verlangt einiges von euch ab und stellt eine neue Herausforderung dar. In dem Abenteuer steuert ihr, anders als in den Vorgängern, die Entdecker Alph, Brittany und Charlie. Sie müssen aufgrund von Nahrungsknappheit auf ihrem Heimatplaneten in fremde Gefilde aufbrechen, um das Überleben ihrer Bevölkerung zu sichern. Das Game erscheint am 30. Oktober für 59.99€ für die Nintendo Switch.

