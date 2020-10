Outriders – Releasetermin wird heute offiziell enthüllt

Mit Outriders werkelt Publisher Square Enix gemeinsam mit Entwickler People Can Fly an einem Third-Person-Shooter mit Multiplayer-Komponente mitunter für die nächste Konsolengeneration. Auch wenn die neuen Konsolen bereits in den Startlöchern stehen hat das Koop-Projekt bislang noch kein konkretes Releasedatum spendiert bekommen. Dies soll sich im Laufe des Tages allerdings ändern.

Kommt Outriders doch erst 2021?

Ursprünglich gab Square Enix bekannt, dass der Koop-Shooter zum Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. Zuletzt wurde es allerdings recht ruhig um das Action-Spektakel aus dem Hause der Bulletstorm-Entwickler. So kursierten innerhalb der letzten Tage sogar Gerüchte um eine Verschiebung des angepeilten Releasezeitraumes (wir berichteten). Neben Steam listete so auch der Microsoft im hauseigenen Store das actionreiche Projekt für Februar 2021. Eine offizielle Stellungnahme gab es seither noch nicht. Genauere Informationen dazu erwarten uns allerdings bereits in Kürze. So gab der japanische Publisher unlängst bekannt, einen neue Trailer am heutigen Tage zu veröffentlichen. Hierbei wird man ebenfalls das konkrete Releasedatum des Titels bekannt gegeben. Die Trailerveröffentlichung ist für den heutigen Donnerstag um 18 Uhr geplant. Fans gehen derzeit davon aus, dass Outriders nicht mehr zum Weihnachtsgeschäft 2020 veröffentlicht wird.

In Outriders verschlägt es euch in eine düstere Sci-Fi-Welt, in der ihr mitsamt einzigartiger Kräfte und besonderer Ausrüstung eine bombastische Reise erleben dürft. Dabei versucht People Can Fly den perfekten Spagat zwischen tiefgehendem Rollenspiel-Elementen und brachialem Shooter-Gameplay zu schaffen. Das Spiel soll sowohl für Xbox One, PlayStation 4 und PC sowie die kommenden Konsolen veröffentlicht werden.

Outriders [Playstation 4] Spiele einen Outrider, einer der Vorreiter der Kolonisationsbemühungen auf dem feindseligen Planeten Enoch

Outriders ist ein wahrer Genre-Hybrid und kombiniert actiongeladene Feuergefechte mit tiefgehenden Rollenspiel-Elementen

Erstelle und individualisiere deinen eigenen Outrider und wähle aus vier einzigartigen Klassen aus, um deine Feinde auszulöschen

Erkunde den feindseligen Planeten Enoch auf deiner Suche nach dem Ursprung eines geheimnisvollen Signals

