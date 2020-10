Watch Dogs Legion – Neue Details zu den geplanten Mikrotransaktionen

Ubisoft gab nun neue Details zu den geplanten Mikrotransaktionen in Watch Dogs Legion bekannt. Pay2Win-Elemente seien demnach nicht enthalten.

Mikrotransaktionen in Maßen

Dass Watch Dogs Legion auch Mikrotransaktionen unterstützen wird, ist bereits seit einiger Zeit bekannt. Nun hat Ubsioft diese Angaben allerdings weiter konkretisiert und einen tieferen Einblick in die Mechanik gewährt.

Dem französischen Unternehmen zufolge werde man in Legion zwar Echtgeldkäufe unterstützen, von Pay2Win-Mechaniken wolle man sich aber klar distanzieren. Viel mehr wird es Spielern möglich sein rein kosmetische Inhalte und neue Spezial-Agenten zu erwerben.

Die neue Premium-Währung trägt dabei den Namen WD-Credits. Für rund 1 Euro könnt ihr euch 100 dieser Credits sichern, mit denen sich dann im Ingame-Store Einkaufen lässt. Hier warten kosmetische Extras, ETO-Packs, Sammelkarten oder exklusive Agenten auf euch. Zwar kommen alle zusätzlichen Agenten mit exklusiven Outfits, neuen Masken, einzigartigen Persönlichkeiten und selbverständlich Fähigkeiten daher. Trotz dieser speziellen Skills sollen die Agenten allerdings keinerlei spielerische Vorteile gegenüber den im Spiel verfügbaren Agenten bieten.

Nach dem Kauf im Ingame-Store können die Items entsprechend in der Spielwelt von Watch Dogs Legion gefunden und eingesammelt werden. Watch Dogs: Legion wird am 29. Oktober 2020 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht. Eine entsprechende Next-Gen-Verson erscheint ebenfalls pünktlich zum Release der neuen Konsolen.

Quelle: Ubisoft