Call of Duty Black Ops: Cold War – Systemanforderungen bekannt gegeben

In wenigen Tagen fällt der Startschuss für die geschlossene Beta für Call of Duty Black Ops: Cold War. Für PC-Gamer ist es an der Stelle auch wieder spannend zu erfahren, wie die Systemvoraussetzungen für das Spiel ausfallen. Diese haben Activision und Treyarch nämlich nun bekannt gegeben und fallen relativ human aus.

Call of Duty Black Ops: Cold War auch für Mittelklasse-Rechner kein Problem

Die Anforderungen an den heimischen Rechner sind recht überschaubar. So wird gerade einmal eine GTX 970 als Grafikkarte empfohlen. Auch die empfohlene CPU, ein i7 4770k, ist definitiv für jeden Mittelklasse-PC eine machbare Aufgabe. Nachstehend möchten wir euch natürliche die detaillierte Auflistung nicht vorenthalten:

Minimale Systemanforderungen

Windows 7 64-Bit (SP1) oder Windows 10 64-Bit

Intel Core i5 2500k oder ähnliche AMD-CPU

NVIDIA GeForce GTX 670 2 GByte / GTX 1650 4 GByte oder AMD Radeon HD 7950.

8 GByte Arbeitsspeicher

HDD: 45GB HD freier Festplattenplatz

Breitband-Internetverbindung

DirectX 12

Empfohlene Systemanforderungen

Windows 10 64 Bit

Intel Core i7 4770k oder ähnliche AMD-CPU

NVIDIA GeForce GTX 970 4 GByre / GTX 1660 Super 6 GByte oder AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

16 GByte Arbeitsspeicher

HDD: 45GB HD freier Festplattenplatz

Breitband-Internetverbindung

DirectX 12

Die Beta startet für Vorbesteller auf der PS4 bereits am morgigen Donnerstag und geht bis Freitag. Am Wochenende ist bereits die offene PS4-Beta. Xbox & PC-Vorbesteller dürfen vom 15. – 16. loslegen und vom 17. – 19. ist die Beta für alle Plattformen geöffnet.

Quelle: Activision