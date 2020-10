Bethesda – Spiele-Sammlungen mit Wolfenstein, Prey und Co. in Aussicht

Publisher Bethesda wird ersten Gerüchten zufolge offenbar Collections mehrerer populärer Spiele auf den Markt bringen, darunter Wolfenstein, Dishonored und Prey.

Zwei Sammlungen für Next-Gen?

Offenbar wird auch Bethesda zum Start der nächsten Konsolengeneration einige altbekannte Spiele auf die kommenden Systeme hieven. Dem Entertainment Software Rating Boards (kurz: ESRB) zufolge wurden unlängst Altereinstufungen für die Spiele-Sammlungen „Dishonored & Prey: The Arkane Collection“ und „Wolfenstein: Alt History Collection“ vorgenommen.

Sämtliche Titel sind dabei natürlich bereits für die aktuellen Plattformen erhältlich, könnten aber mit einigen Verbesserungen nun auch den Sprung auf die PlayStation 5 und Xbox schaffen. Während die Arkane Collection mit Spielen wie „Prey“, „Dishonored“, „Dishonored 2“ sowie „Dishonored: Death of the Outsider“ daherkommt, können sich Käufer der Wolfenstein-Sammlung über „Wolfenstein: The New Order“, „Wolfenstein: The Old Blood“, „Wolfenstein 2: The New Colossus“ und „Wolfenstein: Youngblood“ freuen.

Nach der aufsehenerregenden Übernahme von Bethesda Softworks durch Microsoft bleibt jedoch abzuwarten, ob diese Collections tatsächlich auch für Sonys PlayStation 5 erscheinen oder gar Xbox exklusiv bleiben. Dem Rating selbst sind bisher nur Hinweise auf die Xbox Series X sowie Xbox Series S zu entnehmen.

