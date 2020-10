Pumpkin Jack – Schaurig schönes Halloweenspektakel

Headup Games erfreuen alle Fans des berühmten Kürbiskönigs pünktlich zur Zeit des Spuks und Schabernacks mit ihrem neuen 3D-Plattformer Pumpkin Jack. In diesem comichaften Abenteuer schlüpfen wir in die Rolle des Herrn des Spuks und streifen durch die Landschaften des Jenseits um dem Bösen zu helfen das Gute zu besiegen.

Helft dem Teufel als Pumpkin Jack

Das Reich der Menschen hat den Teufel höchst persönlich in rasende Wut versetzt. Also entfesselte dieser den schrecklichen Fluch der ewigen Nacht. Mit Träumen voller Folter und Blutvergießen versetzt er die Menschheit in Angst und Schrecken. In ihrer Verzweiflung bitten die Menschen einen Zauberer um Hilfe, der die Macht hat dem Fluch ein Ende zu setzen und sie zu retten. Um dies zu verhindern ruft der Teufel den Geist des legendären Kürbiskönigs Jack zur Hilfe. In seiner Gestalt bahnen wir uns einen Weg durch zahlreiche Level mit bunter Cartoonkulisse und verführerischer Atmosphäre. Im Kampf gegen die Armee des Zauberers bestrafen wir alle die es gewagt haben sich unserem Meister zu wiedersetzen. Dabei schlagen wir Echtzeitschlachten um unser Überleben. In jedem Level warten neue Herausforderungen und knifflige Rätsel auf uns, die wir auf unterschiedliche Art und Weise lösen können. Außerdem begegnen wir auf unserer Reise einigen Gefährten, die uns tatkräftig unterstützen.

Das Spiel erscheint am 23. Oktober 2020 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Quelle: Headup Games