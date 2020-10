Godfall – Onlinezwang für alle Spieler

Obwohl das PlayStation 5 exklusive Godfall kein Service Game per se ist, benötigt man doch eine permanente Internetverbindung um den Titel überhaupt spielen zu können.

Kein Offline spielen möglich

Nachdem der offizielle PlayStation Store-Eintrag von Godfall auf einen Onlinezwang hinwies, herrschte in den Reihen der Fans zunächst einmal große Verwirrung. Immerhin ist der Loot-Slasher bekanntermaßen kein Service Game und kann womöglich auch solo gespielt werden. Via Twitter wandte sich die Community nun dirket an Entwickler Couterplay Games, die auch eine Antwort parat hatte. Demnach sei die Angabe im Store völlig korrekt und das Spiel benötige jederzeit eine Internetverbindung.

Die Reaktionen im Netz fielen daraufhin recht verhalten aus, zumal das Thema “Always-on” noch immer nicht für jeden Spieler umzusetzen ist. Warum Godfall eine permanente Internetverbindung voraussetzt, obwohl es gar kein Service Game sein möchte, ist nur schwer nachvollziehbar. Für die Fans ist es offenbar besonders schwierig zu verstehen, welche Art von Spiel Godfall sein möchte und letztlich in welche Schublade es passt. Ob man den Onlinezwang gegebenenfalls zum Release sogar noch mittels Patch entfernt, bleibt abzuwarten.

Godfall erscheint pünktlich zum Release der PlayStation 5 am 19. November 2020. Das Rollenspiel wird zudem auch für den PC veröffentlicht.

Godfall is not a service game, but does require an internet connection to play. — Godfall (@PlayGodfall) October 2, 2020

Quelle: Couterplay Games via Twitter