Crash Bandicoot 4: It’s About Time – Kommt der Titel für die Next-Gen-Konsolen?

Crash Bandicoot 4: It’s About Time ist Ende vergangener Woche offiziell für die aktuelle Konsolengeneration veröffentlicht worden. Mit dem bevorstehenden Release der nächsten Generation stellte sich bisher die Frage, ob das Jump’n’Run ebenfalls auf die PlayStation 5 und Xbox Series X aufschlagen wird. Ein neuer Hinweis deutete zumindest bereits diesen Umstand an.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time für PlayStation 5 und Xbox Series X?

Demnach tauchte unlängst eine Alterseinstufung des Entertainment Software Rating Boards, auch bekannt als ESRB, für Microsofts kommende Hardware auf. Die Altersfreigabe bezieht sich hier explizit auf die Xbox Series X. Wenn es ich hierbei tatsächlich nicht um einen Fehler des nordamerikanischen Verbandes handelt, ist eine Portierung für die PlayStation 5 ebenfalls sehr wahrscheinlich. Eine offizielle Bestätigung sowie Ankündigung seitens Publisher Activision gibt es derweil noch nicht.

Falls sich die Gerüchte bewahrheiten, bleibt es interessant zu wissen, ob das aktuelle Abenteuer des Beuteldachses mit einem zusätzlichen Upgrade für die Next-Gen-Konsolen versehen wird und Käufer der Xbox One- oder PS4-Version kostenfrei auf die leistungsstärkeren Portierungen wechseln können. Crash Bandicoot 4: It’s About Time erschien am 2. Oktober offiziell für PlayStation 4 und Xbox One.

Quelle: GamesRadar