Overcooked! 2 – Feiert das traditionelle Mondfest

Team 17 hat mit “Overcooked! 2” dem allseits beliebten kooperativen Kochsimulator “Overcooked!” einen würdigen Nachfolger geliefert, der die Stärken seines Vorgängers übernimmt und sogar noch verfeinert. Alleine oder mit bis zu drei Mitspielern kochen wir innerhalb eines Zeitlimits die vorgegebenen Gerichte, um sie den hungrigen Gästen zu servieren.

Kostenloses Update im Zeichen des Vollmonds für Overcooked! 2

Jedes Jahr wird in Asien traditionell das Mondfest oder Mittherbstfest gefeiert. Altertümlich brachten die Kaiser zu diesem Anlass dem Mond Opfergaben dar. Heute wird im Kreis der Familie der traditionelle Mondkuchen gegessen, die Straßen festlich dekoriert und der Mondschein genossen. Anlässlich dieses besonderen Brauchs veröffentlichte Team 17 ein kostenloses Update für ihren Kochsimulator, um so das Mondfest gebührend zu feiern. Das Update enthält allerlei Neuerungen, unter anderem fünf neue Küchen. Außerdem Seerosenblätter als eine neue Küchengefahr, sowie den Mondkuchen als neues Rezept und das gleich in drei verschiedenen Varianten! Denn es ist Brauch den traditionellen Kuchen mit verschiedenen Füllungen zu servieren. Ob süß oder salzig, mit Fleisch oder vegetarisch, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Im aktuellen Trailer zu Overcooked! 2 bekommt ihr einen kleinen Eindruck aller Neuerungen, sowie der festlichen Stimmung.

Das Update kann man ab sofort kostenlos herunterladen, sofern man im Besitz des Hauptspiels ist. Dieses ist für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.

Quelle: Team 17