Borderlands 3 – „Arms Race“ wird ein neuer Standalone-Modus

Mit „Arms Race“ arbeitet Entwickler Gearbox an einem brandneuen Standalone-Modus für Borderlands 3, der das Spiel noch einmal komplett auf den Kopf stellen wird.

Große Veränderungen für Borderlands 3

Dass Entwickler Gearbox derzeit an neuen Inhalten zu Borderlands 3 werkelt, ist bekanntlich kein großes Geheimnis. In einem Interview mit den Kollegen von GameSpot ging das Studio nun aber konkreter auf die in Arbeit befindlichen Inhalte ein und kündigte mit „Arms Race“ gleich einen neuen Spielmodus an.

Dabei handelt es sich um einen Modus, der nicht weniger als das komplette Spiel auf den Kopf stellen soll. Wie Lead Level Designer Graeme Timmins im Gespräch betonte, werde das Update den Waffen und dem dazugehörigen Gunplay eine völlig neue Bedeutung beimessen. Der Modus selbst sei dabei als Standalone-Variante geplant und werde unabhängig vom Hauptspiel funktionieren.

Auch Randy Pitchford zeigt sich indes äußerst überzeugt vom neuen Spielmodus und erklärt sogar, dass sich Borderlands 3 damit wie ein komplett anderes Spiel anfühlen würde. Die Veränderungen am Spielgeschehen seien massiv und versprächen eine Menge Spaß.

„Ich denke, dass wir einige der Leute, die womöglich nur in narrative Erfahrungen interessiert sind, verlieren könnten. Aber die Leute, die den Rollenspiel-Loot und die Ausrüstungskampferfahrung lieben und vielleicht auch die Leute, die komplett andere Spiele spielen … ich habe das Gefühl, dass Call of Duty-Leute vorbeischauen werden und sagen: ‚Warte mal. Was ist das?‘ Selbst einige Battle Royale-Leute werden sagen: ‚Das klingt interessant. Ich möchte das ausprobieren.‘ Es ist kein Battle Royale-Spiel. Wir machen das also nicht.“

Neue Details zum kommenden Modus sollen vorraussichtlich noch in diesem Monat folgen.

Quelle: GameSpot