The Pathless – Launchtitel für die PS5

Wie die Entwickler von ABZÛ haben nun offiziell bekannt gegeben haben, wird ihr neues Spiel “The Pathless”, welches sich derzeit noch in der Entwicklung befindet, einer der Launchtitel für die PS5. Dabei handelt es sich um ein mythisches Abenteuerspiel in einem riesigen, geheimnisvollen Wald.

Rette mit deinem Adler das Schicksal der Welt in The Pathless

In dem neuesten Werk von Giant Squid reisen wir in die Rolle eines Jägers auf eine mystische, uns unbekannte Insel. Als Meister des Bogenschießens ist es unsere Aufgabe den Fluch der Dunkelheit zu zerschlagen, welcher sich über die Welt gelegt hat. Zusammen mit einem Adler, unserem ständigem Begleiter, erkunden wir neblige Wälder voller Geheimnisse und jagen verderbte Geister. In alten Ruinen müssen wir knifflige Rätsel lösen und unsere Fähigkeiten in epischen Schlachten unter Beweis stellen. Dabei müssen wir stets darauf achten nicht selbst vom Jäger zum Gejagten zu werden. Außerdem müssen wir stets die Verbindung zu unserem Begleiter pflegen und verbessern, denn dieser ist nicht nur mentale Unterstützung. Er hilft uns auch über schwierige Passagen hinweg indem er uns mit seinen Flügeln durch die Lüfte trägt.

Das Spiel erscheint offiziell am 12. November 2020 zum amerikanischen Systemstart als Launchtitel für die PS5, außerdem für die PS4 und den PC.

Quelle: Giant Squid