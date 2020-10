Podcast: Wie Microsoft durch den Kauf von Bethesda die Branche aufmischt… | Folge 24

Neue Woche, neuer Podcast: Es kam quasi aus dem Nichts und dennoch kam eine weitere Übernahmemeldung seitens Microsoft auch irgendwie vertraut. Microsoft übernimmt die Muttergesellschaft von Bethesda Softworks, ZeniMax Media. Demnach werden alle Entwicklerstudios in Zukunft unter Microsoft laufen und die nächsten Videospiele entwickeln. Doch was genau bedeutet das eigentlich für die komplette Gaming-Branche? Wird ein Elder Scrolls 6 überhaupt noch auf Sony’s PlayStation 5 Platz finden?

Podcast über den Microsoft-Hammer und Kauf von Bethesda Softworks | Folge 24

Bethesda ist Entwickler von u.a. The Elder Scrolls und Fallout. Im Rahmen der Vereinbarung wird Microsoft ZeniMax Media nun übernehmen und alle Entwicklerstudios ab sofort unter den Xbox Game Studios.

Mit Bethesda wird Microsoft von 15 auf 23 Kreativstudioteams wachsen und Xbox Game Pass um Bethesdas Franchise-Unternehmen erweitern. Dies schließt die Absicht von Microsoft ein, Bethesdas zukünftige Spiele am selben Tag in Xbox Game Pass zu bringen, an dem sie auf Xbox oder PC gestartet werden, wie Starfield, das mit Spannung erwartete neue Weltraum-Epos, das derzeit von Bethesda Game Studios entwickelt wird.

Neu im Team von Microsoft sind also Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, Maschinenspiele, Tango Gameworks, Alpha Dog und Roundhouse Studios. Dies sind die Teams, die für Franchise-Unternehmen wie The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, DOOM, Dishonored, Prey, Quake, Starfield und viele mehr verantwortlich sind.

