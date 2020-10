PlayStation Plus – Das sind die Spiele für den Oktober

Wie in jedem Monat erhalten Abonnenten von Sonys Online-Service PlayStation Plus natürlich auch im Oktober kostenfreie Spieletitel hinzu. Im kommenden Monat dürfen sich Spieler nun auf zwei größere Highlights für die PlayStation 4 freuen, die euch ab der kommenden Woche zum Download bereit stehen.

PlayStation Plus mit Need for Speed und Vampyr

Passend zum Halloween-Fest am Ende des laufenden Monats dürfen sich Abonnenten des Online-Services über ein düsteres Abenteuer aus dem Hause der Life is Strange-Macher DontNod Entertainment freuen. Hier schlüpft ihr in die Haut von Dr. Jonathan Reid. Gleichzeitig Arzt und Vampir müsste ihr mit einer höchst diskrepanten Einstellung das London des Jahres 1918 überleben. Werdet ihr den Menschen Schaden zufügen, um euren unendlichen Durst zu stillen oder versuchen die Einwohner vor einer unkontrollierten Seuche zu schützen? Zudem Action-Adventure gesellt sich das Rennspiel Need for Speed Payback, in dem ihr in die Unterwelt von Fortune Valley geführt werdet. Mit der Missionen das Kartell The House auseinanderzutreiben, werdet ihr vor zahlrieche Herausforderungen als geübter Rennfahrer gestellt.

Sowohl Vampyr als auch Need for Speed Payback stehen auch ab dem kommenden Dienstag zum Download im PlayStation Store bereit. Bis dahin könnt ihr euch noch die Spiele aus dem September kostenfrei herunterladen. Dazu gehörte neben dem Battle-Royale-Hit PlayerUnknown’s Battlegrounds ebenfalls das Beat’em up Street Fighter V.

