The Survivalists – Affenstarkes Sandbox-Survival

In dem neuen Sandbox-Survival-Spiel “The Survivalists” lässt uns Team 17 auf einer neu entdeckten Insel stranden. In unserer neuen Heimat ist es nun unsere Aufgabe für unser Überleben zu sorgen und die Insel, welche sich zusammen mit ihrem Tag-Nacht-Wechsel stetig verändert, zu erkunden und ihr Geheimnisse zu entdecken.

Affenstarke Begleiter erwarten euch in The Survivalists

Egal ob ihr lieber mit Freunden zusammen spielen oder euch allein den Herausforderungen und Gefahren stellen wollt, die die neue Insel mit sich bringt, ihr habt immer helfende Hände an eurer Seite. Oder besser gesagt, Pfoten. In The Survivalists habt ihr die Möglichkeit die Affen, welche auf euere Insel leben, zu dressieren. Habt ihr einmal ihr Vertrauen gewonnen ist es ein leichtes ihnen die verschiedensten Tätigkeiten bei zu bringen. Dabei können sie euch entweder Arbeit abnehmen, indem sie zum Beispiel Ressourcen abbauen und verarbeiten. Oder sie stehen euch im Kampf unerschrocken zur Seite. Zusammen mit euren tierischen Begleitern könnt ihr nun für euer Überleben sorgen, euer Lager ausbauen und den geheimnisvollen Gewölben auf den Grund gehen. Doch Vorsicht, nicht alle Lebewesen in eurem neuen Zuhause sind euch freundlich gesinnt!

Das, in dem Universum von The Escapists angesiedelte, Spiel mit seiner charmanten 2D-Pixel-Grafik erscheint am 09. Oktober 2020 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Derzeit ist für alle Switch-Besitzer im Nintendo eShop noch eine kostenlose Demoversion verfügbar.

Quelle: Team 17