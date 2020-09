Yakuza: Like a Dragon – Offizielles Releasedatum vorgezogen

Mit Yakuza: Like a Dragon steht eine Neuinterpretation des populären Franchise anlässlich des 15. Jubiläum der Serie in den Startlöchern. Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio gab nun überraschend bekannt, dass man das beriets angekündigte Releasedatum kurzerhand verschieben müsse – allerdings zur Freude der Fans. So soll die Veröffentlichung nicht weiter hinausgezögert werden, sondern das Action-Adventure wird überraschend einige Tage früher veröffentlicht.

Ursprünglich war der Release des rundenbasierten Strategie-Abelgeres für den 13. November 2020 anberaumt. Nun meldete sich allerdings Publisher SEGA in Zusammenarbeit mit dem japanischen Entwicklerstudio zu Wort und gab zu verstehen, dass Fans doch noch früher auf die Serien-Neuinterpretation zurückgreifen dürfen. So wurde das Releasedatum kurzerhand auf den 10. November 2020 vorverlegt. Erscheinen soll das actionreiche Japano-Spektakel weiterhin für PC, PlayStation 4, Xbox One sowie Xbox Series X/S. Auch zur Portierung für Sonys kommende Heimkonsole, die PlayStation 5, äußerte man sich in diesem Zusammenhang konkreter. Spieler müssen sich hierauf allerdings noch etwas länger gedulden. So soll die PS5-Umsetzung erst ab dem 2. März 2021 zur Verfügung stehen.

We're happy to announce that Yakuza: Like a Dragon is coming to Xbox Series X | S, Xbox One, Windows 10, PlayStation 4, and Steam slightly earlier on November 10!

Upgrade from Xbox One to Xbox Series X | S for free with Smart Delivery. pic.twitter.com/josndZgaET

