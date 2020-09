Torchlight III – Bye Bye Early Access

Im Oktober ist es endlich soweit, Torchlight III verlässt die Early Access Phase. Was euch der dritte Teil der Reihe bietet, sag ich euch jetzt.

Switch Edition zu Torchlight III kommt etwas später!

Am 13. Oktober verlässt der Titel die Early Access Phase und wird für PC, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich sein. Später in diesem Jahr, wird eine Nintendo Switch Version folgen. Wann genau ist noch nicht bekannt. Je nachdem auf welcher Plattform ihr den Titel zockt, erhaltet ihr einen anderen Feen-Begleiter. Steam Spieler erhalten eine violette Glitzerfee, Xbox One eine grüne, PlayStation 4 eine Azurblaue und Switch Spieler eine Graue.

Der neuste Serienableger wird sowohl im Offlinemodus als Singleplayer, als auch im Online-Koop spielbar sein. Online könnt ihr euch mit bis zu drei weiteren Freunden verbünden, um die drei neuen Akte auf Mark und Bein zu erkunden. Angesiedelt ist der Titel zeitlich ein Jahrhundert nach Torchlight II, in dem die Helden den Finsteren Alchemisten besiegten und das Herz des Netherfürsten im Uhrwerkkern versiegelten. Als Spieler habt ihr die Auswahl zwischen den Klassen Zwielichtmagier, Roboschmied, Schienenkämpfer und Scharfschütze, die alle ihre eigenen Fähigkeiten bieten. Zudem gibt es die fünf Relikte Verderben(Beschwört Spinnen und verschießt tödliche Giftsalven), Bluttrinker(Heilt die Wunden des Spielers und lässt Gegner bluten), Kaltherz(Kontrolliert die Massen mit Frost, Verlangsamung oder Rückstoß), Elektrode(Entfesselt unberechenbare Wogen der Elektrizität) und Flammenzerstörer(Verbrennt Feinde und alles andere). Auf der RazerCon 2020 werden weitere Infos zum Spiel auf euch warten. Wer noch mehr zum Spiel erfahren möchte, kann auch auf der offiziellen Website vorbeischauen.

Torchlight 2 Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 16 Jahren

Quelle: Perfect World Entertainment via Pressemeldung