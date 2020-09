FarmVille – Das Feld ist endlich abgeerntet

Kennt ihr noch FarmVille? Das Spiel auf Facebook, welches eure Benachrichtigungsbox vollgepumpt hat? Es hat endlich ein Ende gefunden.

FarmVille wird Ende des Jahres eingestellt!

Gebt es ruhig zu! Auch ihr habt damals eure eigene kleine Farm gebaut und eure Freunde mit nervigen Anfragen zugespamt. Vielleicht gehört ihr sogar zu denjenigen, die sogar Geld dafür ausgegeben haben, aber nun ist Schluss mit lustig. Am 31. Dezember 2020 wird der Facebook-Klassiker, sein letztes Feld abgeerntet haben. Seit 2009 bis heute hat der Titel durchgehalten und hatte zu Spitzenzeiten mehr als 80 Millionen User gleichzeitig. Aber wie kommt es eigentlich zu dem Ereignis?

Schuld daran ist die Einstellung des Adobe Flash Player, der zum Spielen der Farming-Simulation nötig ist. Wahrscheinlich weinen nicht viele von euch dem Spiel hinterher oder hatten es sogar bereits vergessen. Zumal viele auch gar kein Facebook mehr benutzen, die damals noch sehr aktiv auf der Plattform unterwegs waren. Aber eines muss man dem Titel lassen, er hat länger durchgehalten als seine Verwandte und Freunde. Browser Games wie CityVille, Dream Zoo oder PetVille, wurden schon deutlich früher in die ewigen Jagdgründe befördert. Wer sich nur schweren Herzens von seiner Farm trennen kann, der wird vielleicht mit Farmville 2 glücklich. Ganz genau, der Nachfolger treibt schon seit längerem sein Unwesen in den App Stores dieser Welt. Nur ganz so erfolgreich wie sein großer Bruder ist er jedoch nicht. Eine gute Alternative findet ihr in der Amazon-Box

Quelle: heise online