Dynasty Warriors 9 Empires – Neuer Titel erscheint 2021

Mit Dynasty Warriors 9 Empires erscheint nach fünf Jahren ein neuer Ableger der Reihe. Dieses Jahr feiert die Reihe ihr 20 jähriges Jubiläum.

Dynasty Warriors 9 Empires für Current- und Next-Gen-Konsolen!

Der neuste Ableger der Dynasty Warriors Empires Reihe, wird im Frühjahr 2021 sein Debüt feiern und euch wieder in riesige Schlachten entführen. Dabei werden sowohl Next- als auch Current-Gen-Konsolen bedient, also PS5/PS4, Xbox Series X/S und Xbox One-Konsolen. Außerdem kommt der Titel digital auf den PC und sogar für die Nintendo Switch, was wirklich eine Premiere ist. Angekündigt wurde das ganze am Sonntag auf der Tokyo Game Show, die dieses Jahr digital stattfindet.

In Belagerungskämpfen koordiniert ihr eure Truppen über das Schlachtfeld und gebt ihnen Kommandos. Euer Ziel ist es China zu erobern, durch euer Geschick und euer Schwert. Neu hinzu kommt ein erweiterter Editor, der es euch erlaubt, euren eigenen Wunsch-Offizier zu erstellen. Dabei ist es euch überlassen ob ihr lieber ein unabhängiger Offizier, ein gutmütiger Herrscher oder als boshafter Bürger auftreten wollt. Dadurch wird eine noch lebensechtere und immersivere Three-Kingdoms-Welt generiert. Ein erster Teaser-Trailer wurde auch veröffentlicht, der jedoch leider keine Gameplay-Szenen enthält. Was sonst noch in der Welt des Gaming so los ist, könnt ihr hier erfahren.

Quelle: KOEI TECMO via Pressemeldung