Xbox Game Pass – DOOM Eternal bald verfügbar

Erst Anfang der Woche machte Microsoft mit einer der überraschendsten Ankündigungen der letzten Jahre auf sich Aufmerksam. So kaufte man kurzerhand das Unternehmen ZeniMax Media, zu dem ebenfalls Publisher Bethesda gehört, auf. Während die Übernahme auf die Spieleentwicklung vorerst keinen Einfluss nehmen soll, dürfen sich zumindest Xbox One-Besitzer als auch PC-Spieler über Neuzugänge im Xbox Game Pass freuen.

DOOM Eternal ab Oktober im Xbox Game Pass

Demnach gab der Redmonder Konzern bereits offiziell bekannt, dass populäre Marken aus dem Portfolio von Bethesda nach und nach die Bibliothek des Abo-Dienstes Xbox Game Pass erweitern werden. Auf den ersten Titel aus dem Hause Bethesda sollen Speier bereits in Kürze zugreifen können. Dabei handelt es sich tatsächlich um den aktuellen Blockbuster DOOM Eternal, welcher erst im März diesen Jahres für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One sowie den PC veröffentlicht wurde. Abonnenten des Services dürfen auf der Xbox One bereits ab dem 1. Oktober kostenfrei auf den dynamischen Shooter zugreifen. Später in diesem Jahr soll dann die PC-Fassung für die Ultimate-Version des Dienstes folgen. Konkreter wurde man hier bezüglich eines Termins noch nicht.

Der Xbox Game Pass wird im monatlichen Rhythmus mit neuen Indie-Perlen sowie großen Blockbustern erweitert. Weit über 100 Spiele stehen den Abonnenten derzeit für Xbox One als auch dem PC und Android-Mobilgeräten innerhalb der Cloud zur Verfügung. Eine Einbindung von EA Play ist für Ende des Jahres ebenfalls geplant.

