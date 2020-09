Luna – Amazon enthüllt ihren hauseigenen Cloud-Gaming-Service

Am heutigen Tage enthüllte Amazon ganz offiziell ihren Cloud-Gaming-Dienst Luna. An diesem arbeiten sie bereits seit 2019. Im Chaos der aufkommenden Streaming-Dienste möchte sich Amazon mit einem überraschenden Portfolio durchsetzen. Welche Spiele enthalten sein werden und zu welchem Preis erfahrt ihr im Folgenden!

Amazon Luna steigt in den Cloud-Ring

Es ist offiziell, auch Amazon steigt in das Cloud-Gaming-Geschäft ein und möchte Microsoft, Nvidia, Google und Co. konkurrenzfähige Gesellschaft leisten. Dafür versprechen sie alles, was einen guten Streaming-Dienst ausmacht. Keine Downloads, keine Updates, nahtloser Wechsel zwischen Endgeräten, Cloud-Gaming eben. Aber Amazon hat auch einige Überraschungen in petto. So verwundert es vielleicht zu lesen, dass Luna bei Veröffentlichung auch auf Mac und iOS erscheinen soll. Ansonsten wird der Dienst auf dem hauseigenen Fire TV, dem PC und etwas verspätet für Android Nutzer verfügbar sein.

Bleibt nur noch die Frage was es zu zocken gibt? Nun, hier ist Amazon die zweite Überraschung gelungen, denn auf Luna findet sich die Spielebibliothek von Ubisoft wieder. Und nicht nur das, sämtliche Neuerscheinungen, wie zum Beispiel Assassins Creed Valhalla, Far Cry 6 oder Immortals: Fenyx Rising, werden ab dem ersten Tag nach ihrer Veröffentlichung verfügbar sein. Neben den Ubisoft-Titeln wurden auch einige andere Spiele angekündigt. Mit dabei sind unter anderen Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence und Brothers: A Tale of Two Sons.

Für den Preis von 5,99 € im Monat könnt ihr den ersten “Channel” von Luna+ abonnieren. Zum Start sollen bis zu 100 Spiele verfügbar sein, samt 4K und 60fps Unterstützung. Der Ubisoft-Channel scheint ein separates Angebot zu sein. Wie viel dieser Kosten wird ist bislang noch nicht bekannt.

Unterschiedliche Sender

Amazon ließ verlauten, dass sie eine Segmentierung für ihren Streaming-Dienst planen. Die Aufspaltung zwischen Ubisoft und Luna+ soll zunächst nur der Anfang sein, im Verlauf wurden weitere Channels angekündigt. Und da wir von Amazon sprechen, dürft ihr natürlich auch mit einer umfassenden Einbindung von Twitch rechnen. Wie genau diese aussehen wird, wurde bislang nur sehr wage beschrieben. Im Endeffekt scheint ihr nahtlos auf Luna-Titel zugreifen zu können, die gerade von jemandem gestreamt werden.

Anbei wurde auch der hauseigene Controller vorgestellt. Der Luna Controller verspricht geringe Latenz und ergonomische Passform – erhältlich für 49,99 €. Wahlweise werdet ihr aber auch mit Maus und Tastatur spielen können.

In den USA hat der Early Access für Amazon Luna bereits begonnen. Wann wir hierzulande loslegen dürfen ist noch nicht bekannt.

