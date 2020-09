PlayStation 5 / Xbox Series X – Lieferengpässe noch bis Mitte 2021?

Unlängst haben Microsoft als auch Sony offiziell die Vorbestellerphase für die kommenden Heimkonsolen PlayStation 5 und Xbox Series X /S gestartet. Beide Next-Gen-Geräte waren hierbei in kürzester Zeit ausverkauft und sind derzeit nicht mehr regulär erhältlich. Ein aktueller Bericht besagt nun, dass diese Engpässe noch bis in nächste Jahr hineinreichen werden.

PlayStation 5 und Xbox Series X / S mit Lieferproblemen

Neben der äußerst hohen Nachfrage haben die beiden Konsolenhersteller vor allem auch mit Problemen seitens ihrer Zulieferer zu kämpfen. So tauchte unlängst ein neuer Bericht in der neuen Ausgabe des japanischen Magazins Commercial Times auf, der konkreter auf die Problematik der Konsolenproduktion eingeht. Demnach würde vor allem AMD derzeit als Zulieferer Probleme bereiten. Es können so diverse Komponenten für die Hardware nicht in angemessener Stückzahl bereitgestellt werden. Bis Ende des Jahres soll sich die Situation zwar bessern, im Bericht selbst wir aber explizit darauf verwiesen, dass man davon ausgehen müsse, die Konsole erst wieder Mitte 2021 regulär im Handel kaufen zu können. Bis dahin muss angeblich mit Engpässen gerechnet werden.

Ob sich der Prognose so bewahrheitete, bleibt dennoch abzuwarten. Sony will in den kommenden Tagen erneut Konsolen zur Vorbestellung anbieten.

