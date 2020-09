Kitaria Fables – Ein tierisch gutes Rollenspiel?

Der britische Publisher PQube begeisterte bereits mit zwar etwas simplen, dafür aber sehr niedlich animierten Rollenspielen, die obendrein an amüsanten Wortspielen und Witzen nicht missen lassen. Das beste Beispiel dafür sind die beiden bisher erschienenen Titel der Cat Quest Reihe. Nun kündigte der Publisher offiziell ein neues Actionabenteuer an, welches seinen früheren Titeln in der liebevollen Animation und der niedlichen Spielwelt in nichts nach steht.

Kitaria Fables – Kombination aus Rollenspiel- und Farming-Elementen in einer flauschigen Verpackung

Bewaffnet mit einem Schwert, einem Bogen und einem Zauberbuch ziehen wir als süßes Katzenwesen durch die Welt von Canoidera. Im friedlichen Paw Village beziehen wir das Haus unseres Onkels, das uns für den Rest des Spiels als neue Basis dient. Von dort aus erkunden wir die Welt um uns herum oder erledigen Aufgaben für unsere tierischen Nachbarn. So verbessern wir unsere Beziehung zu ihnen und schützen sie vor der aufziehenden Dunkelheit, welche Canoidera und seine Bewohner bedroht. Auf unserer langen Reise erwarten uns viele Gefahren, welchen wir in Echtzeitkämpfen die Stirn bieten. Dabei können wir selbst entscheiden, ob wir diese mit Hilfe von Magie bezwingen wollen oder unser Vertrauen in Waffen und Rüstungen setzen. Um allerdings sowohl unser magisches Können, als auch die Qualität unserer Waffen und Rüstungen zu verbessern müssen wir Ressourcen sammeln. Dafür müssen wir Monster töten, in gefährlichen Dungeons nach Mineralen suchen, aber auch auf unserer Farm Pflanzen anbauen und ernten. Damit verbindet Kitaria Fables ungezwungen charakteristische Rollenspielelemente mit Aspekten von Farmsimulationen und verpackt das Ganze mit einer bunten, comichaften Tierwelt.

Das Spiel kommt 2021 für PC, Xbox und Nintendo Switch. Genaueres zum Releasedatum ist allerdings noch nicht bekannt.

Quelle: PQube