Amazon Prime Gaming – Diese Spiele gibt es im September kostenlos

Bislang war es Abonnenten von Amazon Prime über den dazugehörigen Service Twitch Prime möglich jeden Monat aufs neue kostenfreie Spieltitel dem eigene Portfolio hinzuzufügen. Vor einiger Zeit stellte das US-amerikanische Unternehmen diesen Dienst nun um, was mit der Namensänderung zu Amazon Prime Gaming einherging. Nutzer von Amazon Prime dürfen sich bekanntlich weiterhin über kostenlose Spieleperlen freuen.

Diese Spieler erwarten euch im September bei Amazon Prime Gaming

So kündigte das Unternehmen unlängst an, dass sich Spieler noch im Laufe diesen Monats über den Team-Shooter Rocket Arena freuen dürfen. Der Titel stammt aus dem Hause Final Strike Games sowie Publisher Electronic Arts. Abonnenten können sich den actionreichen Online-Shooter noch bis zum 10. Oktober für den PC sichern. Der Zugang erfolgt erwartungsgemäß über Origin. Zudem gesellen sich Spiele aus der SNK-Collection. Die Sammlung bietet euch diesen Monat Klassiker wie The King of Fighters, Metal Slug, Garou: Mark of the Wolves sowie Samurai Showdown kostenfrei an. Zu guter Letzt dürfen sich auch Spieler von Apex Legends über weitere Inhalte freuen. Der Battle-Royale-Hit wird für Amazon Prime Abonnenten somit um einen zusätzlichen Bloodhound-Skin erweitert. Dieser kann bis zum 20. Oktober heruntergeladen werden. Zudem gesellt sich das Item Finely Tuned Gun Charm, welches noch bis zum 1. Oktober zur Verfügung steht, sowie der Custom Finish Rampart Skin, der noch in den nächsten zwei Tagen heruntergeladen werden darf.

APEX Legends - 1.000 Coins | PC Download - Origin Code Mit dieser Spielwährung können Sie im Direkt-Shop neue Artikel für Ihre Charaktere und Waffen erwerben.

Apex-Münzen können auch zum Kauf kosmetischer Apex-Packs und zum Freischalten neuer Charaktere über den In-Game-Store verwendet werden.

Erfordert Apex Legends auf der entsprechenden Plattform (separat erhältlich) und alle Spielupdates.

Das Angebot kann nur zweimal pro Kunde wahrgenommen werden.

