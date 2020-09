Watch Dogs Legion – Releasetermin der PS5-Version verschoben

Mit Watch Dogs Legion steht der nächste große Ableger der populären Hacker-Reihe aus dem Hause Ubisoft in den Startlöchern. Der französische Publisher gab zuvor bereits bekannt, dass Käufer der Next-Gen-Konsolen zum Launch kostenfrei upgraden dürfen. Käufer der PlayStation 5 werden sich scheinbar aber noch etwas gedulden müssen.

Watch Dogs Legion kommt auf die PlayStation 5 etwas später

So sollte der Open-World-Titel passend zum 29. Oktober parallel für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 auch die PlayStation 5 zur Verfügung stehen, auch wenn die neuen Heimkonsolen erst zu einem späteren Zeitprunkt veröffentlicht werden. Hierbei sollte gewährleistet werden, dass Spieler direkt zum Launch ihre Current-Gen-Fassung upgraden können. Nun scheinen sich die Pläne von Ubsioft doch noch geändert zu haben, zumindest was den PlayStation 5-Release betrifft. So wird die Fassung für Sonys kommende Heimkonsole nicht länger für den 29. Oktober gelistet sondern für den 24. November 2020. Damit liegt der Release sogar hinter der Veröffentlichung der PlaStation 5, die hierzulande bekanntlich am 19. November 2020 verkauft werden darf. Die Xbox Series X/S-Version ist davon übrigens nicht betroffen. Diese soll weiterhin Ende Oktober auf den Markt kommen. Ubisoft selbst hast sich offiziell noch nicht zu den Änderungen im eigene Shop geäußert.

Eine Änderung beim Action-Adventure Assassin’s Creed Valhalla ist übrigens nicht ersichtlich. Hier wird die PS5-Fassung weithin am 12. bzw. hierzulande am 19. November zu haben sein.

