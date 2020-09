Playstation 5 – Amazon USA warnt vor verspäteter Auslieferung

Die Vorbestellungen zur Playstation 5 verliefen äußerst holprig. Nach einem plötzlichen Start waren alle Konsolen schnell vergriffen. Nun erhielten die ersten Vorbesteller eine weitere Hiobsbotschaft. Denn in den USA warnte der Online-Versandriese die Vorbesteller, dass die Konsole eventuell nicht zum Launch-Tag ausgeliefert werden kann.

Amazon-Warnung zur Playstation 5-Lieferung bisher nur in den USA

Auch Geoff Keighley, Initiator der Games Awards, erhielt eine solche Benachrichtigung von Amazon. Die Plattform weist die Vorbesteller explizit auf eine mögliche, spätere Auslieferung hin. Diese E-Mails wurden an die Käufer verschickt, weil es eine sehr hohe Nachfrage gebe. Dennoch bemüht sich Amazon die Konsole so schnell wie möglich auszuliefern. Allerdings verschickte nur Amazon USA diese Benachrichtigung. Durchatmen können derweil noch europäische Käufer. Hierzulande versendete Amazon keine solche Mail. Wir wollen an dieser Stelle aber keine nachträgliche Benachrichtigung ausschließen.

Erst kürzlich entschuldigte sich Sony noch für das Vorbesteller-Chaos. Zudem kündigten die Japaner weitere Konsolen zum Launch an. Die eine Situation kann also mit der anderen zusammenhängen. Stand heute könnt ihr keine PS5 mehr in Deutschland vorbestellen, es bleibt somit abzuwarten, ob sich daran etwas ändert. Die Konsole erscheint bei uns am 19. November in zwei Varianten. Die digitale Version kostet 399€, die Konsole mit Laufwerk kostet 499€. Zudem erscheinen u.a. Demon Soul’s und Spiderman: Miles Morales zum Launch.

Amazon has just informed me I may not receive my PlayStation 5 pre-order on release day due to “high demand.” pic.twitter.com/3S1ZqmhWKa — Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 18, 2020

Quelle: Geoff Keighley via Twitter