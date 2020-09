Monster Hunter Rise – Nintendo kündigt passende Amiibos an

Mit Monster Hunter Rise hatte Nintendo ihren eigenen und exklusiven Ableger der beliebten Reihe für die Switch enthüllt. Und wie es sich für einen Nintendo-Titel gehört, wird es für das Action-RPG von Capcom passende Amiibos geben. Wie diese aussehen werden und welchen Effekt sie auf euer Spiel haben werden, erfahrt ihr im Folgenden.

Monster Hunter Rise-Amiibos incoming!

Im Rahmen des Partner Showcase wurde gaben Nintendo und Capcom offiziell bekannt, dass die Switch gleich zwei Monster Hunter-Titel erhalten wird. Rise ist dabei ein klassischer Ableger der Reihe und orientiert sich an dem überaus erfolgreichen Monster Hunter World. Passend zum Start des Titels am 26. März 2021 sollen auch die Nintendo typischen Amiibos für die Reihe erscheinen.

Es wird gleich drei Figürchen geben. Zum einen das Cover-Monster von Rise, den Magnamalo, zum anderen jeweils eine Figur eurer niedlichen Begleiter – ein Palico und ein Palamute. Letzterer ist vollkommen neu im Universum der Monster Jagd und bedient die Hundefans der Reihe. Anders als euer Palico, der euch eher mit nützlichen Items versorgt oder diese aufsammelt, nimmt euer Palamute aktiv am Kampfgeschehen teil. Außerdem könnt ihr auf eurem treuen Gefährten reiten.

Laut Capcom werden die Amiibos spezielle Rüstungssets für euch freischalten. Wie diese aussehen oder welche Fähigkeiten sie beherbergen ist bislang noch unklar. Wie gewohnt könnt ihr die Figuren einzeln erwerben, der Preis steht allerdings noch nicht fest. Es bleibt auch fraglich wer die Amiibos in Europa anbieten wird. In den USA hält GameStop die Exklusivrechte an den Figuren. Ob das hierzulande genauso sein wird, ist noch fraglich.

Monster Hunter Rise erscheint am 26. März exklusiv für die Nintendo Switch.

