Mass Effect Trilogy Remastered – Schon wieder geleakt

Nach all den vielen Leads um Mass Effect Trilogy Remastered würde man sich wünschen, EA würde die Kollektion endlich offiziell ankündigen. Nach Leaks um offizielle Ratings und diverse Einträge bei Händlern weltweit, folgt jetzt der nächste.

Mass Effect Trilogy Remastered erneut geleakt

Schon seit etwa einem Jahr beschäftigen wir uns mit den diversen Leaks um die Neuveröffentlichung von EAs Space RPG Epos und so überrascht es kaum, dass es jetzt wieder einen gibt.

Diesmal ist es erneut der tschechische Händler Herni Svet, bei dem Edition der Remaster Collection mit überarbeitetem Cover zu sehen waren. Die Cover wurden dabei der PC Collection angepasst, welche ja bereits seit langer Zeit erhältlich ist.

Gelistet wurden dabei Versionen für Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch mit dem Release für den 15. Oktober. Jedoch sind die Angebote aktuell bereits wieder entfernt worden. Der Händler enthüllte in der Vergangenheit allerdings auch schon korrekt die Switch Version von Assassins Creed 3 geleakt. So langsam sollte EA sich mal dazu äußern.

Gonna guess the Mass Effect Remastered reveal is soon at this point. https://t.co/YCXp1Ba0lY https://t.co/aeTaydC7pc pic.twitter.com/ZGJw6cMS9C — Jawmuncher (@Jawmuncher) September 21, 2020





Quelle: herni-svet.cz