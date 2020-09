Bethesda – Spiele erscheinen NICHT Xbox exklusiv

In einem vorherigen Beitrag habe wir schon darüber gesprochen, dass Microsoft Bethesda übernommen hat. Viele munkeln jetzt, dass die Titel exklusiv für die Xbox erscheinen werden, diese Aussage ist falsch.

Game Director und Executive Producer Todd Howard hat sich zur Übernahme von Bethesda selbst zur Wort gemeldet. In einem längeren Brief spricht er darüber, wie es zu dem Zusammenschluss gekommen ist. Zudem ging er darauf ein, dass Spiele weiterhin für eine große Masse produziert werden sollen. Laut Todd Howard soll es egal sein wer du bist, wo du her kommst oder auf welchem Gerät du spielst.

Like our original partnership, this one is about more than one system or one screen. We share a deep belief in the fundamental power of games, in their ability to connect, empower, and bring joy. And a belief we should bring that to everyone – regardless of who you are, where you live, or what you play on. Regardless of the screen size, the controller, or your ability to even use one.