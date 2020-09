Playstation 5 – Sony entschuldigt sich für Preorder Chaos

Die letzten Tage waren eine echte Geduldsprobe für jeden der sich einen Playstation 5 sichern wollte. Die Vorbestellungen weltweit sind ein echtes Chaos und ein Händler nach dem anderen storniert aktuell Vorbestellungen. Sony hat sich jetzt zu der Situation geäußert.

Weltweit haben Fans sich nach der letzten Präsentation im Internet umgschaut und versucht sich eine der begehrten Next Gen Konsolen zu sichern. Viele Fans gingen allerdings leer aus oder mussten im Anschluss feststellen, dass ihre Bestellungen storniert wurden. Dabei ist es nicht nur hier chaotisch zugegangen, sondern auch im Rest der Welt sind ausverkaufte Händler und Stornierungen an der Tagesordnung.

Nachdem Händler binnen weniger Minuten ausverkauft waren, fluteten überteuerte Angebote die Auktionsplattform eBay und sorgten so für noch mehr Ärger bei Fans. Mit einem Tweet äußerte sich Sony jetzt zu der Situation und entschuldigte sich für das Chaos. Dabei verspricht der Konzern in den nächsten Tagen weitere Konsolen für den Handel zur Verfügung zu stellen. Jetzt bleibt nur noch abzuwarten ob sich die Situation tatsächlich verbessert und noch mehr Gamer sich eine Konsole sichern können.

Let’s be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.

Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.

And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun

— PlayStation (@PlayStation) September 19, 2020