Monster Hunter Rise – Neuer Ableger für die Nintendo Switch angekündigt

Die Palico ist aus dem Sack: Mit Monster Hunter Rise bekommt die Nintendo Switch einen vollwertigen Ableger der beliebten Reihe spendiert. Im Rahmen des Partner Showcase am gestrigen Abend wurde dies offiziell bekannt gegeben.

Monster Hunter Rise ist offiziell!

Die Monster Hunter-Reihe ist nicht erst seit dem großartigen Monster Hunter World beliebt. Besonders auf portablen Konsolen gab es bereits zahllose Ableger, unter anderem auch für den Nintendo 3DS. Somit wurde schon lange darüber spekuliert, wann die Monster Hatz den Weg auf die Switch finden wird. Jetzt ist es offiziell. Rise erscheint exklusiv auf der Hybridkonsole und das schon am 26. März 2021.

Dabei hält sich auch der neue Ableger an die bekannte Formel. Ihr reist als Jäger in ein abgelegenes Dorf, um es vor gefährlichen Monstern zu beschützen. Das Dorf trägt in diesem Fall den Namen Kamura und das fieseste Monster heißt Magnamalo. Dafür gibt euch Rise neue Werkzeuge und Gefährten an die Hand, allen voran der Seilkäfer, der wie eine Art Greifhaken funktioniert. Damit könnt ihr nicht nur schneller durch die Welt reisen, er lässt sich auch im Kampf sinnvoll einsetzten. Ab Rise kommen mit den Canyes auch endlich Hundeliebhaber auf ihre Kosten. Auf diesen Hunden könnt ihr sogar reiten! Aber keine Sorge, die knuffigen Palicos sind natürlich wieder mit dabei.

Monster Hunter Rise erscheint am 26. März exklusiv für die Nintendo Switch. Neben der Standart-Variante, soll es noch eine Deluxe-Variante geben, die mit diversen digitalen Goodies aufwartet. Solltet ihr den Titel vorbestellen so winken euch weitere Boni, in Form von Skins für Canynes und Palicos und einem besonderen Talisman.

Quelle: Monster Hunter (via Youtube – Video)