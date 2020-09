PlayStation 5 – Ab sofort für 399€ oder 499€ vorbestellbar

Die PlayStation 5 hat nun endlich einen Preis plus Releasedatum von Sony erhalten. Nachdem heute Abend der neue Stream von Sony abgehalten wurde, stand fest, die brandneue Konsole erscheint am 19. November 2020 in Deutschland. Neben brandneuen Spielen und erstem Gameplaymaterial zu den Launchtiteln der PS5, wurden auch die Preise final enthüllt.

PlayStation 5 endlich vorbestellbar

Am 19. November 2020 ist es endlich soweit und die brandneue PlayStation 5 erscheint endlich im Handel. Wir haben für euch schon die ersten Möglichkeiten der Vorbestellung herausgesucht.

Aktuell könnt ihr die Konsole bei Saturn für eine Lieferung nach Hause vorbestellen. So könnt ihr nämlich am einfachsten auf Rechnung bestellen und müsst erst zur Lieferung im November 2020 bezahlen.

Saturn.de

PlayStation 5

PlayStation 5 Digital Edition

PlayStation 5 Controller

PlayStation 5 Fernbedienung

PlayStation 5 Ladestation

PlayStation 5 Headset

MediaMarkt.de

PlayStation 5

PlayStation 5 Digital Edition

Amazon.de

PlayStation 5 bei Amazon.de vorbestellen

Sony PlayStation 5 Freue dich auf blitzschnelles Laden mit einer ultraschnellen SSD, eine realistischere Spielerfahrung durch haptisches Feedback, adaptive Trigger-Tasten und 3D-Audio sowie eine völlig neue Generation unglaublicher PlayStation-Spiele

Nutze die Leistung der speziell entwickelten CPU, GPU und SSD mit integriertem I/O und erlebe, wie diese PlayStation-Konsole die Gaming-Welt revolutioniert

Raytracing: Tauche ein in Welten mit einem neuen Realismus, in denen Lichtstrahlen einzeln simuliert werden, um lebensechte Schatten und Reflexionen in unterstützten PS5-Spielen zu erzeugen

4K-TV-Gaming: Spiele deine Lieblingsspiele für PS5 auf deinem Fernseher in atemberaubendem 4K

HDR-Technologie: Mit einem HDR-Fernseher bieten unterstützte PS5-Spiele eine unglaublich lebendige und lebensechte Farbpalette

Diese Spiele werden am Launch-Tag von SIE Worldwide Studios bereitgestellt:

Astro’s Playroom (Japan Studio) – bereits auf der PS5 installiert

Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio) – €79.99 (RRP)

Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV) – €79.99 (RRP)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) – €59.99 (RRP)

Marvel’s Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition (Insomniac Games) – €79.99 (RRP)

Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV) – €69.99 (RRP)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure und Horizon Forbidden West werden auch auf PlayStation 4 erscheinen.

Die digitalen PS4-Versionen von den Launch-Titeln enthalten ein kostenloses Upgrade für beide PS5-Konsolen, während die PS4-Disc-Versionen dieser Spiele ein kostenloses Upgrade für die PS5 mit Ultra HD Blu-Ray-Laufwerk enthalten.

Quelle: Saturn.de, Sony