God of War: Ragnarok – Sequel soll 2021 für die PlayStation 5 erscheinen

Sony hatte zum Ende des großen PlayStation 5-Events eine riesige Überraschung parat. Mit einem kurzen Teaser wurde die Fortsetzung von einem der besten Videospiele der aktuellen Generation angekündigt: God of War: Ragnarok.

Das nordische Reboot der PlayStation-Exklusiv-Reihe God of War gilt als einer der größten Titel der aktuellen Konsolen-Generation. Und wie es scheint, werden Kratos und Artreus der nordischen Mythologie auch auf der PlayStation 5 die Köpfe einschlagen. Der Zusatztitel Ragnarok spricht bereits Bände. Im Teaser war lediglich das Logo zu sehen untermalt von der ikonischen Stimme des Spartaners:

The time grows near.You must prepare yourself.