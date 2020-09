Call of Duty: Warzone – Kommt schon bald eine Mobile-Version?

Es sieht ganz danach aus, als würde Activision die Umsetzung einer Mobile-Version von Call of Duty: Warzone planen. Das geht zumindest aus einigen Stellenanzeigen hervor, die der Publisher jüngst geschaltet hat. Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden!

Call of Duty: Warzone on the Go

Mittlerweile scheint es zur Regel geworden zu sein, dass große erfolgreiche Battle-Royale-Titel auf unseren Smartphones spielbar sein müssen. Nach Player Unknown’s Battlegrounds und Fortnite soll wohl auch die überaus erfolgreiche Call of Duty-Variante dieser Idee den Weg in unsere Hosentasche finden. Einer, inzwischen gelöschten, Stellenanzeige zufolge sucht Activision nach einem Executive Producer, der die Arbeiten an einer Mobilen-Version leiten soll. In der Ausschreibung fällt zwar nicht direkt der Name Warzone, allerdings findet sich darin der Code WZM, der für Warzone Mobile stehen könnte. Aber auch die generellen Formulierungen der Anzeige sprechen für diese Vermutung:

As ‘executive producer, features’, you will own product framing and player experience of a new AAA mobile FPS in the Call of Duty franchise.

Des Weiteren soll der neue Executive Producer die Macht haben, sinnvolle Änderungen am Spiel vornehmen zu dürfen, um den Titel adäquat für Smartphones umzusetzen. Das mag nach einer Selbstverständlichkeit klingen, allerdings impliziert das nicht unbedingt nur die Anpassung an eine Touch-Steuerung. Hier könnte auch die Rede von den üblichen Mikrotransaktionen sein, von denen die Handy-Landschaft überschwemmt wird.

Das Einzige, was uns bislang an dieser Meldung zweifeln lässt, ist die Tatsache, dass Activision mit Call of Duty: Mobile bereits einen überaus erfolgreichen Smartphone-Ableger sein Eigen nenn – samt Battle-Royale-Modus. Warum also mit sich selbst konkurrieren? Diese Frage können wir wohl erst beantworten, wenn Activision sein mutmaßliches Projekt offiziell ankündigt. Bis dahin halten wir euch natürlich auf dem Laufenden!

Quelle: charlieinter.com