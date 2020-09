Rocket League – Free-2-Play Umstellung terminiert

Wie bereits vor einiger Zeit bestätigt wurde, wechselt das Autoball-Spiel Rocket League zum Free-2-Play-Modell und soll somit in Kürze vollkommen kostenfrei zugänglich sein. Einen konkreten Termin nannte Entwickler Psyonix zur Ankündigung der Umstellung noch nicht, was sich nun allerdings geändert hat.

Rocket League wird noch im september kostenlos

Demnach soll das kompetitive Sportspiel ab dem 23. September 2020 unter der Free-2-Play-Fahne losziehen. Die Umstellung selbst bringt ebenfalls einige neue Möglichkeiten für die alteingesessenen Spielerschaft mit. Demnach wird es mit dem kommenden Mittwoch unter anderem möglich sein auf das Cross-Progression Feature zurückgreifen. So könnt ihr auf euren Fortschritt zukünftig auf allen verfügbaren Plattformen vorantreiben – ohne vollständig neue Spielstände anlegen zu müssen. Anfänglich werdet ihr dabei eure Hauptplattform auswählen müssen – dessen Fortschritt ihr auf alle anderen Plattformen übertragen wollt – Psyonix wies hier bereits darauf hin, am besten die Plattform auszuwählen auf der der Fortschritt am größten ist. Zudem wird zukünftige ebenfalls keine kostenpflichtige Playstation Plus- oder Xbox Live Gold-Mitgliedschaft mehr nötig sein um auf den Konsolen zu spielen.

Abseits davon halten wöchentliche Herausforderungen Einzug in Rocket League. Diese liefern euch zusätzliche Items und Erfahrungspunkte. Wer zurzeit den Rocket Pass Premium besitzt, soll zudem in den Genuss von zusätzlichen Herausforderungen kommen können.

Angebot Bone Shaker Rocket League Entertainment '19 1:64 Hot Wheels FYP64 DMC55 Druckguss-Modell

Im Maßstab 1:64 - Länge ca. 6cm

Marke Hot Wheels Premium

Sie erhalten ein NEUES PERFECT-Modell in der versiegelten Originalverpackung

100% ORIGINAL

Quelle: PlayStation Blog