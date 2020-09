Mafia: Definitive Edition – Das sind die Systemanforderungen

Mit Mafia: Definitive Edition steht die Neuauflage zum 2002 veröffentlichten Action-Adventure bereits in den Startlöchern. Passend zum bevorstehenden Release in der kommenden Woche meldete sich Entwickler Hagar 13 nun zu den technischen Anforderungen an euren persönlichen Heimcomputer zu Wort.

PC-Systemanforderungen für Mafia: Definitive Edition bekannt

PC-Spieler dürfen sich nun knapp eine Woche vor Release des Remakes über die offiziellen Systemanforderungen freuen. Die minimalen als auch empfohlenen Voraussetzungen an euren PC fallen dabei recht moderat aus. Im Folgenden findet ihr die Details aufgelistet:

MINDESTANFORDERUNGEN

Betriebssystem – Windows 10 64-bit

DirectX: Version 11

Prozessor – Intel Core-i5 2550K 3.4GHz / AMD FX-8120 3.1GHz

Arbeitsspeicher – 6GB RAM

Grafikkarte – NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

Speicherplatz – 50 GB

EMPFOHLEN

Betriebssystem – Windows 10 64-bit

DirectX: Version 11

Prozessor – Intel Core-i7 3770 3.4GHz / AMD FX-8350 4.2GHz

Arbeitsspeicher – 16GB RAM

Grafikkarte – NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX 5700

Speicherplatz – 50 GB

Diverse Grafikeinstellungen lassen sich zudem individuell anpassen, um den rückenfreien Spielablauf zu gewährleisten. Folgend findet ihr ebenfalls eine Übersicht über diese grafischen Optionen, die mit den Einstellungen “niedrig”, “mittel” und “hoch” eigens angeglichen werden können:

Geometrische Details

Vegetation

Decals

Direkte Beleuchtung

Indirekte Beleuchtung

Schattenqualität

Reflexionsqualität

Volumetrische Effekte

Antialiasing

Das Remake zum Erstling der actionlastigen Reihe soll bereits in der kommenden Woche, am 25. September, für PC, Xbox One als auch PlayStation 4 zur Verfügung stehen. Neben zahlreichen optischen und musikalischen Anpassungen dürfen Fans des 2002 erschienenen Originals sich auch auf einige spielerische Änderungen freuen. Unsere Top 7 Mafia-Spiele haben wir passend zum bevorstehenden Release noch einmal für euch zusammengetragen.

Quelle: Hangar 13