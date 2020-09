Twin Mirror – Spiel erscheint im Dezember

Lang war es ruhig um Twin Mirror, dem neustem Spiel aus dem Hause DONTNOD Entertainment, nun wurde endlich die Veröffentlichung bekannt gegeben.

Twin Mirror ist schon jetzt vorbestellbar!

Das Spiel wird nun am 01. Dezember 2020 an den Start gehen, nachdem der Release nach vorne geschoben wurde. Jenny hatte heute bereits in einem anderen Beitrag über den Titel gesprchochen. Im Epic Games Store steht der Titel bereits zur Vorbestellung bereit. Zudem wird das Spiel im ersten Jahr exklusiv bei Epic im Shop erhältlich sein. Wer es unbedingt bei Steam haben möchte, der muss noch etwas warten. Besitzer der PlayStation 4 oder einer Xbox One, können das Spiel im PlayStation Store und über Xbox Live ergattern. Als Vorbesteller erhaltet ihr als kleines Geschenk den Soundtrack zum Spiel oben drauf.

Neben dem Release-Datum, wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der näher auf die Gameplay-Mechaniken eingeht. Der Protagonist Sam Higgs hat eine besondere Analyse-Fähigkeit, die es ihm erlaubt, Geschehnisse wiederherzustellen. Dabei begibt er sich in seinen Gedankenpalast, sammelt dort hinweise und rekonstruiert so die Vergangenheit. Zudem besitzt Sam eine Art gespaltene Persönlichkeit bzw. ein Double, das ihn immer wieder mit seinen Ängsten konfrontiert. Sein Double unterstützt ihn außerdem dabei Entscheidungen zu treffen, jedoch fällt weiterhin ihr, welche Entscheidung ihr nehmen wollt.

Vampyr - [Playstation 4] Vampyr, das neue Rollenspiel der Entwickler von "Life is Strange" und "Remember Me"

Erkunden Sie als zum Vampir gewordener Arzt das düstere London des frühen 20. Jahrhunderts

Entwickeln Sie Ihren Spielcharakter nach Ihren Vorlieben und kämpfen Sie gegen unheimliche Kreaturen und gefährliche Vampirjäger

Entscheiden Sie, was ein Leben wirklich wert ist und tragen Sie die bitteren Konsequenzen Ihres Handelns

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 16 Jahren

Quelle: DONTNOD via YouTube