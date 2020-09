Star Wars: Squadrons – Schaut euch den Kurzfilm Hunted an

Der Release von Star Wars: Squadrons steht nicht mehr in weiter Ferne, nun wurde ein Kurzfilm veröffentlicht, der euch in die richtige Stimmung bringen soll.

Geschichte spielt vor Star Wars: Squadrons!

Der auf YouTube veröffentlichte Kurzfilm wurde von Motive Studios entwickelt, in Zusammenarbeit mit Lucasfilm und ILM. Angesiedelt ist die Story vor dem Spiel und stellt einen Elitepiloten vor, mit dem ihre Seite an Seite kämpft. Die imperialen Truppen ziehen sich nach einem Überraschungsangriff der Neuen Republik zurück, doch nicht jeder ist mit dem Ergebnis der Schlacht einverstanden.

Varko Grey, der Anführer der Titan-Staffel, ist einer der letzten TIE-Fighter-Piloten auf dem Schlachtfeld und wird von einem abtrünnigen X-Flügler gejagt. Zu viel will ich natürlich nicht von der Story vorwegnehmen. Den Kurzfilm habe ich euch wie immer unten verlinkt. Wer sich danach selbst in die Schlacht stürzen möchte, der muss noch bis zum 2. Oktober warten. Erscheinen wird der Titel für PlayStation 4, Xbox One und PC. Zudem ist es möglich, den Titel auf PC und PS4 in VR zu spielen und unterstützt Crossplay. Wer SW: Squadrons vorbestellt, erhält zusätzlich einige kosmetische Items, die Bezug auf den Kurzfilm nehmen. Meinen Betrag zur Star Wars: X-Wing-Serie könnt ihr hier nachlesen.

