Ghostrunner – Oktober für vollen Release bestätigt

Der Mix aus Cyberpunk und Mirrors Edge, Ghostrunner, hat jetzt endlich einen Termin für seinen vollen Release erhalten. PC Spieler konnten bereits seit einer Weile den wilden, stylischen Mix in der Demo spielen.

Bereits im Mai berichteten wir über den stylischen Mix aus Mirrors Edge Parcours Gameplay und der Cyberpunk Ästhetik. Damals bekamen PC Spieler einen ersten Vorgeschmack auf den Titel in Form einer Demo ausprobieren. Und schon hier erntete der Titel einige Komplimente für ein flottes Gameplay.

Via Twitter wurde jetzt offiziell der 27. Oktober für den finalen Release bestätigt, bei dem die Playstation 4, Xbox One und PC Versionen gleichzeitig erscheinen sollen. Playstation Plus Abonnenten und PC Vorbesteller erhalten 20 % Rabatt und Xbox One Vorbesteller 10 %.

Erscheinen wird der Titel über den Publisher 505 Games, der in den vergangenen Wochen wegen Control Ultimate Edition und dessen Next Gen Upgrade Situation, in die Kritik geraten ist.

The time to act has come.̅ G̅h̅o̅s̅t̅r̅u̅n̅n̅e̅r̅ will be here October 27!

Pre-order to get a 20% (PlayStation Plus subscribers, PC platforms) or 10% (Xbox One) discount and exclusive access to two cyber k̶a̶t̶a̶n̶a̶s̶.̶#BeGhostrunner pic.twitter.com/xYUcJsPMfY

— Ghostrunner (@GhostrunnerGame) September 15, 2020