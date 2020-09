Star Wars: Squadrons – HOTAS-Support auf allen Plattformen bestätigt

Star Wars: Squadrons wird die HOTAS-Eingabegeräte ab Verkaufsstart auf allen Plattformen unterstützen.

Wie Creative Director Ian S. Frazier unlängst via Twitter bestätigte, lässt sich die Flugsimulation Star Wars: Squadrons mit Hands-On-Stick-And-Throttle Geräten auf allen verfügbaren Plattformen spielen – und das direkt von Release an. Während der Support für PCs bereits seit geraumer Zeit bekannt war, wurde die Funktionalität nun auch auf Konsolen ausgeweitet.

Damit werden Spieler auf PlayStation 4 und Xbox One ab dem Veröffentlichungstag des Titels auf die Eingabegeräte zurückgreifen können. Die Funktion selbst wird mittels Day-One-Patch entsprechend beigefügt. HOTAS-Peripherie erlaubt es Spielern ihre Raumschiffe sowie Flugzeuge noch akkurater zu steuern. Die Sticks sorgen dabei zudem für eine größere Immersion.

Star Wars: Squadrons erscheint offiziell am 2. Oktober 2020. Neben der normalen Variante wird zeitgleich auch eine Version für VR-Headsets veröffentlicht.

Good news, pilots!

As you may know, Squadrons supports HOTAS (throttle and joystick) controls on PC.

I'm happy to announce that we're adding HOTAS support to both PS4 and Xbox One as well, in a patch that will be available the moment the game goes live! 🙂 #StarWarsSquadrons pic.twitter.com/cVbojAUknL

— Ian S. Frazier (@tibermoon) September 11, 2020