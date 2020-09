Podcast: Alte Spiele kommen zum Vollpreis auf die Switch und ein alter Prinz kommt in hässlich zurück | Folge 22

Es ist wieder Zeit für eine neue Folge von unserem Podcast. Die Nintendo Switch wird leider noch immer viel zu sehr damit ausgenutzt, alte Spiele noch einmal in Vollpreis zu releasen. Dabei gehen die doch recht vielen Exklusivtitel im Jahr leider in der Masse unter. Doch woran mag es liegen, dass die Publisher und Entwickler die Plattform zur Geldquelle ausnutzen? Während also viele alte Klassiker auf dem Hybriden erscheinen feiert der Prince of Persia mit The Sands of Time sein Comeback in Form eines Remakes. Doch schon während der ersten Trailerszenen wurde klar, der Prinz hat zwei Konsolen-Generationen verschlafen.

Grund zum Unmut der Fans ist die Optik des Remakes. Groß wird in der Ankündigung posaunt, dass das Spiel überarbeitet und mit Motion Capturing gearbeitet wurde, sogar Yuri Lowenthal, die Originalstimme des Prinzen, ist wieder mit an Bord. Doch die Optik ist alles andere als überzeugend. Fans lassen in den Kommentaren zum Ankündigungstrailer ihren Unmut freien Lauf.

Das Remake wird sich gänzlich am Original orientieren. Ihr spielt den Prinzen von Persien, der einen bösen Wesir stoppen muss, den gefährlichen Sand der Zeit freizusetzen. Mit einem magischen Dolch könnt ihr in der Zeit zurückreisen und so Fehler wie falsche Sprünge rückgängig machen. Alle bekannten Gameplay- und Storyelemente bleiben dem Remake erhalten.

Das Remake erscheint am 21. Januar 2021 für die PS4, Xbox One und den PC. Von den Next Gen Konsolen ist bislang nicht die Rede. Außerdem wurde betont, dass das Spiel in einer frühen Alpha Phase sei. Dies könnte Fans, die wegen der etwas schwachen Optik skeptisch sind, eventuell beruhigen.

