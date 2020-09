Borderlands 3 – Umsetzung für PlayStation 5 und Xbox Series X bestätigt

Borderlands 3 wird auch auf der kommenden Konsolen-Generation spielbar sein. Das wurde heute im Zuge der PAX Online bekannt gegeben. Und das Beste daran? Das Next-Gen-Upgrade kostet euch keinen Cent, wenn ihr den Titel bereits für PlayStation 4 oder Xbox One erworben habt.

Borderlands 3 auf PS5 und Series X

Während der heutigen PAX Online gaben Gearbox Software und 2K offiziell bekannt, dass sie ihren beliebten Looter-Shooter auf die kommende Generation portieren möchten. Dabei soll es sich allerdings nicht nur um eine schnöde Kopie des Spiels handeln, es wurden auch einige neue Features angekündigt. So wird B3 auf den neuen Konsolen 4K-Unterstützung erhalten und mit satten 60 FPS aufwarten. Hinzu kommt erstmals die Möglichkeit zu viert an einer Konsole spielen zu können. Passend dazu soll es auch einen Vertical-Split-Screen-Modus geben.

Solltet ihr die aktuelle Version von Borderlands 3 besitzen, so ist das Next-Gen-Upgrade kostenlos. Das gilt auch für sämtliche Zusatzinhalte und Speicherstände. Und wo wir gerade schon bei Zusatzinhalten sind. Am 10. September erschien das vierte und eigentlich letzte DLC zum Looter-Shooter. Allerdings soll noch in diesem Jahr ein weiteres Update erscheinen, welches von den Entwicklern als “paid add-on” betitelt wird.

Anscheinend könnt ihr euch auf einen neuen Spielmodus und neue Talentbäume für sämtliche Kammerjäger freuen. Wie diese Talentbäume aussehen werden, haben uns die Entwickler anhand von FL4K präsentiert. Sein neuer “Trapper”-Baum beschert euch allerlei Überlebenskünste, die ihm und seinen Tierchen den Alltag erleichtern. Fallen, Schilde und sogar ein neuer Freund für eure Truppe: Ein Hyperion Loaderbot.

Genauere Details zu FL4K und auch den anderen Charakteren soll es in nächster Zeit in Blogposts geben. Es wurde zudem angedeutet, dass wir uns im nächsten Jahr auf eine Crossplay-Funktion freuen können. Wir bleiben gespannt.

Quelle: Gearbox Official (via YouTube – Video)